I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rossella Brescia: “Mi sono pentita, ma facendo il calendario sexy ho conosciuto il mio mito”



Rossella Brescia è una delle ballerine e donne di spettacolo più conosciute nel panorama italiano. Ospite nella puntata di Vieni da me, lo show condotto da Caterina Balivo, si è raccontata partendo dagli inizi della sua carriera, fino a rivelare di aver preso delle scelte che col senno di poi non avrebbe rifatto, come il calendario del 2004 grazie al quale ha conosciuto il suo mito: l’ètoile Alessandra Ferri.

Continua a leggere



Rossella Brescia è una delle ballerine e donne di spettacolo più conosciute nel panorama italiano. Ospite nella puntata di Vieni da me, lo show condotto da Caterina Balivo, si è raccontata partendo dagli inizi della sua carriera, fino a rivelare di aver preso delle scelte che col senno di poi non avrebbe rifatto, come il calendario del 2004 grazie al quale ha conosciuto il suo mito: l’ètoile Alessandra Ferri.

Continua a leggere

Continua a leggere