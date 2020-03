I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Salah e Manè, il Liverpool torna a vincere: Klopp esulta contro la panchina del Bournemouth



Il Liverpool torna a vincere e si avvicina al matematico trionfo in Premier League. Dopo il 2-1 al Bournemouth, gol dei soliti Salah e Mané, ha esultato in modo molto polemico Jurgen Klopp, l’allenatore tedesco ce l’aveva con la panchina della squadra avversaria: “Ho esultato contro di loro, è vero, ma ora non lo rifarei”.

