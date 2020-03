I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Salta anche Fratelli di Crozza, Discovery sospende lo show di Nove causa Coronavirus



Discovery sospende la prossima puntata di Fratelli di Crozza, lo show satirico condotto da Maurizio Crozza in onda sul Nove. La puntata prevista per il 13 marzo non andrà in onda. Al suo posto sarà trasmessa una replica. “Una decisione presa in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo” fa sapere la rete.

