I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Salvatore Angioni scomparso da Sestu, l’appello famiglia: “Condividere la sua foto”



Salvatore Angioni, 47 anni, è scomparso dalla cittadina di Sestu, in Sardegna. L’uomo si è allontanato dall’abitazione della madre per andare all’ufficio postale, giovedì 12 marzo e da allora ha fatto perdere le proprie tracce. Salvatore soffre di alcune patologie e assume regolarmente dei farmaci, che non aveva con sé al momento della scomparsa.

Continua a leggere



Salvatore Angioni, 47 anni, è scomparso dalla cittadina di Sestu, in Sardegna. L’uomo si è allontanato dall’abitazione della madre per andare all’ufficio postale, giovedì 12 marzo e da allora ha fatto perdere le proprie tracce. Salvatore soffre di alcune patologie e assume regolarmente dei farmaci, che non aveva con sé al momento della scomparsa.

Continua a leggere

Continua a leggere