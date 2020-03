I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Salvini e Barbara D’Urso recitano l’Eterno Riposo in diretta tv per le vittime di coronavirus



Durante il collegamento con Matteo Salvini a Live – Non è la D’urso, la conduttrice e il leader della Lega hanno recitato un Eterno Riposo per le oltre 10 mila vittime di coronavirus in Italia. “Mi tolgo 10 secondi per pensare a coloro che sono morti e ci guardano da lassù” è l’aggancio di Salvini. Il momento ha diviso il pubblico sui social.

