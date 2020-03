I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sampdoria-Verona, domenica surreale aspettando la decisione sul Monday Night



Sampdoria e Verona stanno vivendo una domenica surreale, non essendoci ancora la certezza ufficiale del regolare svolgimento del match in programma lunedì sera a Marassi. Al momento filtra un leggero ottimismo sulla disputa della partita, anche se il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, non ha sciolto i dubbi sulla possibilità di giocare il match a porte chiuse.

Continua a leggere



Sampdoria e Verona stanno vivendo una domenica surreale, non essendoci ancora la certezza ufficiale del regolare svolgimento del match in programma lunedì sera a Marassi. Al momento filtra un leggero ottimismo sulla disputa della partita, anche se il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, non ha sciolto i dubbi sulla possibilità di giocare il match a porte chiuse.

Continua a leggere

Continua a leggere