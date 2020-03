I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sampdoria-Verona si giocherà a porte chiuse: la conferma dal presidente della regione Toti



Sampdoria-Verona è la sesta partita della 26a giornata di Serie A in programma lunedì 2 marzo alle ore 20.45. Il match non è stato rinviato per l’emergenza Coronavirus, ma si disputerà a porte chiuse. Una situazione considerata inevitabile per cercare di ridurre al minimo il rischio di eventuali contagi.

