I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sant’Antonio Abate, aveva una penna pistola modificata, arrestato



I carabinieri di Sant’Antonio Abate (Napoli) hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni, trovato in possesso di una penna pistola modificata per sparare proiettili fino a 50 metri. Lo strumento, concepito per segnalare la posizione di dispersi, è da tempo nei “gadget” della malavita, usato come arma potenzialmente micidiale.

Continua a leggere



I carabinieri di Sant’Antonio Abate (Napoli) hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni, trovato in possesso di una penna pistola modificata per sparare proiettili fino a 50 metri. Lo strumento, concepito per segnalare la posizione di dispersi, è da tempo nei “gadget” della malavita, usato come arma potenzialmente micidiale.

Continua a leggere

Continua a leggere