I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sarabanda torna in tv, lo show musicale di Enrico Papi andrà in onda su TV8



“Sarabanda” è stato senza dubbio uno dei programmi più seguiti degli Anni Novanta. Lo storico quiz musicale condotto da Enrico Papi conquistò immediatamente diverse generazioni che si appassionarono alle avvincenti sfide tra i concorrenti diventati poi iconici. Dopo il revival del 2017, lo show tornerà su Tv8, non più in fascia pre-serale ma in prime time e con un nome diverso, ma ovviamente il padrone di casa sarà sempre l’eterno giovane della tv.

Continua a leggere



“Sarabanda” è stato senza dubbio uno dei programmi più seguiti degli Anni Novanta. Lo storico quiz musicale condotto da Enrico Papi conquistò immediatamente diverse generazioni che si appassionarono alle avvincenti sfide tra i concorrenti diventati poi iconici. Dopo il revival del 2017, lo show tornerà su Tv8, non più in fascia pre-serale ma in prime time e con un nome diverso, ma ovviamente il padrone di casa sarà sempre l’eterno giovane della tv.

Continua a leggere

Continua a leggere