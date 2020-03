I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sassari, Elisa muore a 15 anni. Genitori difendono ragazzo che guidava moto: “Lasciatelo in pace”



Pierpaolo Riccobono e Gavina Cubeddu sono i genitori di Elisa, la ragazza di 15 anni morta in seguito a un incidente stradale a Sassari. La 15enne è caduta dalla moto guidata da Enrico, di 17 anni. Il giovane ora sta ricevendo insulti e minacce e proprio per questo i genitori di Elisa sono intervenuti per difenderlo: “Le persone che vogliono fare del male a Enrico devono passare sul mio cadavere”.

Continua a leggere



Pierpaolo Riccobono e Gavina Cubeddu sono i genitori di Elisa, la ragazza di 15 anni morta in seguito a un incidente stradale a Sassari. La 15enne è caduta dalla moto guidata da Enrico, di 17 anni. Il giovane ora sta ricevendo insulti e minacce e proprio per questo i genitori di Elisa sono intervenuti per difenderlo: “Le persone che vogliono fare del male a Enrico devono passare sul mio cadavere”.

Continua a leggere

Continua a leggere