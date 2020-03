I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scafati, feste in piena emergenza coronavirus all’interno di un ristorante abusivo



Una villa trasformata in un ristorante abusivo a Scafati: al momento dell’arrivo dei carabinieri, c’era una festa in corso, organizzata senza rispettare i provvedimenti per arginare il coronavirus emanati dal Governo. All’interno, sette lavoratori in nero ed un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Denunciato il titolare.

