I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sci, Federica Brignone vince la Coppa del mondo di combinata (senza gareggiare)



Federica Brignone ha conquistato la Coppa del mondo di specialità di combinata. Un successo arrivato in un modo molto particolare per la classe 1990 di Milano, dopo la la cancellazione dell’ultima prova in programma in questa disciplina a causa della forte nevicata che si è abbattuta su La Thuile in Valle d’Aosta.

Continua a leggere



Federica Brignone ha conquistato la Coppa del mondo di specialità di combinata. Un successo arrivato in un modo molto particolare per la classe 1990 di Milano, dopo la la cancellazione dell’ultima prova in programma in questa disciplina a causa della forte nevicata che si è abbattuta su La Thuile in Valle d’Aosta.

Continua a leggere

Continua a leggere