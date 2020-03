SEI PERSONAGGI IN CERCA D’ATTORE dal 12 al 15 marzo 2020 al CineTeatro L’aura

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dal 12 al 15 marzo 2020 al CineTeatro L’Aura in scena la brillante comicità delle situazioni paradossali con SEI PERSONAGGI IN CERCA D’ATTORE una commedia scritta e diretta da Emilia Miscio.

Una compagnia è in scena per interpretare un giallo ambientato negli anni ’30, ma arriva una notizia sconvolgente: uno degli attori è improvvisamente morto … Che fare? Lo spettacolo deve andare avanti!

Così il fonico si propone di sostituire l’attore e la regista si improvvisa fonico, tutti sono sostituibili giusto? Veramente no! Ognuno sa fare il suo mestiere e non può improvvisarne un altro… ed ecco il delirio in scena: nel luogo in cui tutto può accadere, accade proprio di tutto!

Una divertentissima commedia dalle situazioni esilaranti, che mettono a dura prova gli attori in scena, facendo risaltare l’incompetenza attoriale del fonico e quella tecnica della regista.

Ma poi … l’attore è morto veramente? Chi muore nel giallo in scena? Il giallo della messa in scena si fonde con il giallo dell’improvvisa morte dell’attore. Una commedia nella commedia realizzata dalla Compagnia Teatrale “Sogni di Scena” con Simone Giulietti, Valerio Massari, Gabriele Vender, Licia Pacella, Francesca De Felice, Laura Pacini, Ambra Lucchetti, Massimo Folgori, Giulia Maria Gallo e Emanuele Grassetti, un ricco cast a garantire un gustoso

scambio di battute dal ritmo sostenuto.

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’ATTORE

Dal 12 al 15 marzo 2020

Dal giovedì al sabato ore 21, domenica ore 18

Il costo del biglietto è 13 € biglietto intero / 10 € biglietto

ridotto, più 2 € di tessera associativa obbligatoria.

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) – 00146

Roma (zona Viale Marconi)

