Senza Cristiano Ronaldo, Messi non riesce più a vincere un Clasico di Spagna



Il Barcellona è uscito dal Bernabeu battuto 2-0 dal Real Madrid. Per Messi una nuova amarezza: da quando Cr7 non gioca più tra i Blancos per la ‘Pulga’ il Clasico è diventato un tabù: una sola vittoria, nessun gol e nessun assist. L’unica occasione in cui il Barça si è imposto sul Real privo di Cr7 (5-1), Messi non c’era.

