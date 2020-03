I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Senzatetto morto di freddo in Galleria Umberto a Napoli



Notte di gelo e solitudine a Napoli, senza fissa dimora trovato morto in galleria Cadavere ritrovato da soldati che stavano per iniziare servizio. È grande in questi giorni la difficoltà dei servizi sociali e del volontariato nell’assistere i clochard viste le numerose restrizioni e la paura del contagio da Coronavirus.

Continua a leggere



Notte di gelo e solitudine a Napoli, senza fissa dimora trovato morto in galleria Cadavere ritrovato da soldati che stavano per iniziare servizio. È grande in questi giorni la difficoltà dei servizi sociali e del volontariato nell’assistere i clochard viste le numerose restrizioni e la paura del contagio da Coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere