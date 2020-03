I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Seregno, uomo di 68 anni travolto e ucciso da un treno



Tragico incidente nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 19 marzo, a Seregno, paese in provincia di Monza Brianza: un uomo di 68 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno all’altezza di un passaggio a livello tra via Saronno e via Bottego. Le sbarre, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state abbassate.

