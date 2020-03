I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Serie A a porte chiuse, partite in chiaro in tv”: presentata interrogazione parlamentare



Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione parlamentare d’urgenza per richiedere la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A, in virtù del decreto governativo che prevede la chiusura degli stadi ai tifosi fino al prossimo 3 aprile nell’ambito dell’emergenza legata al Coronavirus.

