Serie A, contratti in scadenza: che succede se si gioca ancora oltre giugno



Se il campionato dovesse prolungarsi oltre il prossimo 30 giugno ‘scatterebbe’ il problema dei contratti in scadenza e dei prestiti in atto, tutti con chiusura al 30 giugno. Per questo, la Lega e la Figc stanno discutendo una proroga fino al 15 luglio. Tra i tanti giocatori coinvolti, Ibrahimovic, Mertens, Sanchez, Chiellini.

