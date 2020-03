I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, Ferrero non vuole più giocare: “Per me il campionato finisce qui. Lotito mi odierà”



Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, in un’intervista a Radio Radio si è soffermato dell’ipotesi di scendere di nuovo in campo per completare la stagione quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata: ” Per me il campionato finisce qui. L’anno prossimo si potrebbe giocare a 22 squadre”.

