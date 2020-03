I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, i calciatori di quattro squadre senza stipendio da febbraio



Secondo le ultime indiscrezioni, i calciatori di quattro squadre ovvero Genoa, Napoli, Samp e Torino non avrebbero ancora incassato il bonifico relativo a mese di febbraio, quando si è giocato regolarmente. Una scelta che potrebbe essere legata alla volontà dei club di cautelarsi, in vista della grande incertezza per l’emergenza Coronavirus.

