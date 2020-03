I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, il ministro Vincenzo Spadafora: “Partite trasmesse in chiaro”



Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha spedito al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e al numero uno della Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare se ci sono tutte le condizioni per mandare in onda in chiaro almeno gli incontri in programma per la prossima giornata di campionato.

