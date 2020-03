I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, l’assemblea inutile: tutti d’accordo su calendario e recuperi, tranne Inter e Napoli



L’appuntamento in programma nelle prossime ore a Roma è stato cancellato per mancanza di numero legale di partecipanti. Tranne Inter e Napoli, tutte le società sono infatti pronte a dare il proprio ok allo svolgimento della 26esima giornata nel prossimo weekend. Juventus-Inter, una delle partite più attese, dovrebbe a questo punto giocarsi lunedi 9 marzo.

