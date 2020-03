I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, partite in chiaro in Tv: la Figc d’accordo, la Lega dice no



“Il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire”. Così la Lega Serie A ha chiuso al Ministro Spadafora che aveva proposto la visione in chiaro sulle tv per il prossimo turno di Serie A, a porte chiuse, trovando il benestare della Federcalcio e della Rai.

