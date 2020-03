I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, rinviata Sampdoria-Verona: niente porte chiuse, si giocherà il 13 maggio



Sampdoria-Verona è stata rinviata al 13 maggio. La partita non si disputerà lunedì 2 marzo, come da calendario. La Regione Liguria aveva dato la disponibilità ad organizzare l’evento, ma a porte chiuse. La Serie A ha scelto di uniformare il trattamento a quello delle altre partite rinviate in occasione di questa giornata di campionato.

