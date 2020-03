I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A: venerdì vertice tra i club su allenamenti, costi e calendari



Nella giornata di venerdì 20 marzo le 20 società di Serie A si incontreranno in videoconferenza per discutere sul ritorno all’attività. Due correnti contrapposte: la prima, capitanata da Lotito, che vuole tornare subito ad allenarsi, la seconda (con Beppe Marotta in testa) che spinge per il 3 aprile.

