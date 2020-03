I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sgarbi non si scusa con la D’Urso: “Berlusconi mi disse che in Mediaset sei la più brava”



Vittorio Sgarbi non ritratta e, specificando cosa avesse inteso dire con il termine “raccomandata”, non si scusa con Barbara D’Urso. “Berlusconi mi disse solo che sei brava, la più brava tra quelli che lavorano in Mediaset” ha specificato il critico d’arte. La conduttrice ha accettato le rose, evidenziando il suo rifiuto di scusarsi: “L’ho percepita in un altro modo, non sono mai stata raccomandata”.

