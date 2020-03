I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Simona Izzo: “Io e Ricky Tognazzi stiamo scrivendo un film, la protagonista sarà Sabrina Ferilli”



Mentre gli spettatori si preparano a gustarsi il gran finale de ‘La vita promessa 2’, Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono già a lavoro per regalare nuove emozioni. A Fanpage.it, hanno fatto sapere: “Stiamo scrivendo un film per Sabrina Ferilli, è una storia molto forte”. Ecco tutti i dettagli del progetto attualmente in fase di scrittura.

Continua a leggere



Mentre gli spettatori si preparano a gustarsi il gran finale de ‘La vita promessa 2’, Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono già a lavoro per regalare nuove emozioni. A Fanpage.it, hanno fatto sapere: “Stiamo scrivendo un film per Sabrina Ferilli, è una storia molto forte”. Ecco tutti i dettagli del progetto attualmente in fase di scrittura.

Continua a leggere

Continua a leggere