Simone Schettino sulle sue condizioni di salute: “Operato per un ascesso, torno a teatro a marzo”



Simone Schettino sceglie Fanpage.it per fare chiarezza sui suoi problemi salute, che avrebbero reso impossibile il rispetto delle date al Teatro Cilea, previste dal 21 al 23 febbraio 2020. Era stato proprio il teatro a comunicarlo sui suoi social, specificando che lo spettacolo ‘Se tocco il fondo… sfondo’ sarebbe andato in scena dall’8 al 10 maggio 2020 a causa di problemi di salute dell’artista. Ma Schettino rassicura i suoi fan e lancia le nuove date: “Sono stato operato chirurgicamente per un semplice ascesso, niente di gravo, tornerò a teatro dal 4 marzo”.

