I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Slitta a settembre 2020 il modello 730: nuove scadenze fiscali per l’emergenza Coronavirus



Nuovo calendario fiscale per il 2020 a seguito dell’emergenza Coronavirus: slitta a settembre l’invio del modello precompilato 730, una misura che riguarda 20,5 milioni di contribuenti e non solo quelli residenti nelle cosiddette zone rosse. Più tempo si è voluto riconoscere ai contribuenti anche per l’invio della Certificazione Unica.

Continua a leggere



Nuovo calendario fiscale per il 2020 a seguito dell’emergenza Coronavirus: slitta a settembre l’invio del modello precompilato 730, una misura che riguarda 20,5 milioni di contribuenti e non solo quelli residenti nelle cosiddette zone rosse. Più tempo si è voluto riconoscere ai contribuenti anche per l’invio della Certificazione Unica.

Continua a leggere

Continua a leggere