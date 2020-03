I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Social Boom finge di entrare nella zona rossa, ma non è vero: “Un dilettante allo sbaraglio”



Ospite a Non è l’Arena, la trasmissione trasmessa su La7 e condotta da Massimo Giletti, Social Boom ha provato a spiegare i motivi per i quali ha deciso di fingere di essere entrato nella zona rossa. Le sue giustificazioni non hanno convinto nessuno, Nunzia De Girolamo in primis, che ha detto: “Più che coronavirus, hai avuto un momento da cretinovirus”.

Continua a leggere



Ospite a Non è l’Arena, la trasmissione trasmessa su La7 e condotta da Massimo Giletti, Social Boom ha provato a spiegare i motivi per i quali ha deciso di fingere di essere entrato nella zona rossa. Le sue giustificazioni non hanno convinto nessuno, Nunzia De Girolamo in primis, che ha detto: “Più che coronavirus, hai avuto un momento da cretinovirus”.

Continua a leggere

Continua a leggere