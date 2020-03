Sospensione attività al teatro bellini fino al 3 aprile

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020 relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, e con particolare riferimento a quelle che riguardano i luoghi che comportano “l’affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, il Teatro Bellini di Napoli comunica la sospensione degli spettacoli e delle attività collaterali e didattiche in programma da oggi, 5 marzo, fino al prossimo 3 aprile.

