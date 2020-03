I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sospeso Fake – La fabbrica delle notizie, un membro dello staff positivo al Coronavirus



La puntata di Fake – La fabbrica delle notizie del 18 marzo non andrà in onda. Il format in onda sul Nove è stato annullato a causa della positività al Coronavirus di un membro dello staff. La conduttrice Valentina Petrini ha fatto sapere che il programma si fermerà almeno per una puntata: “Un componente della famiglia di #Fake- La Fabbrica delle Notizie è risultato positivo al coronavirus. È doveroso fermarsi”.

