I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sospeso il concorso Cpi Campania causa Coronavirus: è De Luca a dare la notizia



Sospeso il concorso per personale nei Centri Impiego Cpi della Campania. A darne notizia è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Per ragioni prudenziali riteniamo di doverlo rinviare per dare tranquillità a tutti quanti”. L’altro concorso, il Ripam per la Pubblica Amministrazione, ha invece concluso regolarmente le prove scritte.

Continua a leggere



Sospeso il concorso per personale nei Centri Impiego Cpi della Campania. A darne notizia è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Per ragioni prudenziali riteniamo di doverlo rinviare per dare tranquillità a tutti quanti”. L’altro concorso, il Ripam per la Pubblica Amministrazione, ha invece concluso regolarmente le prove scritte.

Continua a leggere

Continua a leggere