Sossio Aruta è il primo finalista del Grande Fratello Vip 2020



L’ex calciatore nonché ex Cavaliere di Uomini e Donne Over è il primo concorrente del GF Vip a sbarcare in finale. Lo ha deciso il pubblico nella puntata del 18 marzo, nel televoto flash che ha sancito anche l’eliminazione di Valeria Marini. La finale del reality andrà in onda mercoledì 8 aprile.

