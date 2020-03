I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Spadafora “Difficile possa riprendere la Serie A? Se ripartirà sarà a porte chiuse”



Il Ministro dello Sport per la prima volta, ufficialmente, si è detto scettico sul ritorno in campo delle società di Serie A: “Credo la scelta finale sarà alla federazione. Quasi impossibile tornare a maggio, secondo me sarà difficile riprendere il campionato. Se la FIGC dovesse posticipare nei mesi estivi, luglio agosto allora si vedrà e dipenderà anche da tutti gli altri campionati”.

