I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Splendida iniziativa di Aston Villa e Brighton: hanno donato cibo ai senzatetto



A causa del Coronavirus è stato sospeso il campionato inglese, non si giocherà in Premier League per tre settimane. L’Aston Villa ha donato ai senzatetto di Birmingham il cibo gli 850 pasti preparati per la gara con il Chelsea. Identico nobilissimo gesto anche per il Fulham e il Brighton, che avrebbe dovuto giocare con l’Arsenal.

Continua a leggere



A causa del Coronavirus è stato sospeso il campionato inglese, non si giocherà in Premier League per tre settimane. L’Aston Villa ha donato ai senzatetto di Birmingham il cibo gli 850 pasti preparati per la gara con il Chelsea. Identico nobilissimo gesto anche per il Fulham e il Brighton, che avrebbe dovuto giocare con l’Arsenal.

Continua a leggere

Continua a leggere