Striscia trasmette il video del TGR Leonardo senza spiegare la “bufala” sul coronavirus



Nella puntata del 25 marzo 2020 Striscia la notizia ha trasmesso il video del TGR Leonardo sul supervirus creato in laboratorio dai cinesi, filmato che spopola in rete da diverse ore e che, secondo qualcuno, stabilirebbe un nesso tra il virus in questione e il SARS-CoV-2, responsabile della pandemia di coronavirus. “In questo periodo si accusano gli autori di tesi cospiratorie. Se sono complotti, la Rai è stata la mamma di tutti” è stato l’unico commento di Michelle Hunziker al filmato. Nessuno dei conduttori ha spiegato che il collegamento tra i due virus è una “bufala” già smentita.

