Subiaco, figlio alcolizzato violenta la madre: arrestato, la donna ricoverata in gravi condizioni



Un uomo di 38 anni ha violentato la madre nella notte tra domenica e lunedì. Violento e alcolizzato, l’uomo era già monitorato dai servizi sociali e non era la prima volta che aveva comportamenti brutali nei confronti della donna, che lo aveva denunciato in passato. Lui è stato arrestato e adesso si trova in carcere.

