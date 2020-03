Teatro Palladium: attività sospese fino al 15 marzo

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In seguito alle disposizioni governative il Teatro Palladium, in quanto sede dell’Università Roma Tre, sospende le sue attività fino al 15 marzo 2020. Se nei prossimi giorni la situazione non dovesse cambiare, la chiusura del teatro si protrarrà fino al 3 aprile, in linea con il dettato del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il rimborso dei biglietti e/o delle prevendite acquistate è possibile recarsi presso la biglietteria del teatro (piazza B. Romano, 8) oggi 5 marzo e giovedì 12 marzo, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

I biglietti acquistati online su Ticketone saranno automaticamente rimborsati entro 7 giorni dalla data dell’evento.

Teatro Palladium Piazza Bartolomeo Romano, 8 – Roma – Tel: 06 5733 2772

