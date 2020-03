I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.5 fa tremare L’Aquila: paura tra la popolazione



Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Ingv con epicentro a Capitignano, in provincia de L’Aquila. Non si segnalano al momento danni a cose o persone ma il sisma è stato avvertito dalla popolazione, che si è riversata in strada.

