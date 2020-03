I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Terremoto in Calabria, sisma di livello 3.2 a Brognaturo: la terra trema due volte



Trema la terra in Calabria: nella serata di oggi un sisma ha colpito il piccolo comune di Brognaturo, in provincia di Vibo Valentia. Il sisma, di livello 3.2, è stato avvertito poco dopo le 21 dagli abitanti della cittadina: attualmente non sembra che ci siano danni a cose o persone, nessuna struttura sarebbe stata danneggiata.

