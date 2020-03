I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Terremoto in Emilia Romagna, magnitudo 2.9: la gente al supermercato scappa terrorizzata



La scossa è stata registrata alle 11:35. Epicentro è stato Mirabello (Ferrara), profondità 8 km. Diverse le segnalazioni su Twitter: “Quindi in casa per la quarantena e fuori per il terremoto: Dobbiamo stare in giardino”, “La gente in fila per la spesa è fuggita”.

