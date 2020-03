I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7.2 al largo della Kamchatka: rientrata allerta tsunami



Alle 14:49 (3.49 in Italia) un forte terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato in Russia, nella zona delle Isole Curili, al largo della Kamchatka. L’epicentro, lontano dalle zone abitate, ha fatto sì che non si siano verificati danni a persone e strutture. Rientrata l’allerta tsunami diramata inizialmente.

