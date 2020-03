I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

The Weeknd primo in classifica, bene Gaia quinta, ma Amici non sfonda



Per la prima volta in questo 2020 un artista straniero esordisce in testa alla classifica degli album più venduti. Ci riesce The Weeknd con “Afterhours” che spinge in seconda Ghali, mentre il podio lo chiude Marracash con “Persona”. Bene Gaia, finalista di Amici, che è quinta, più indietro gli altri cantanti della trasmissione.

