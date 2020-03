I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

They Shall Not Grow Old: trama, trailer e curiosità del documentario di Peter Jackson



Peter Jackson è il regista di questo documentario realizzato in occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, con filmati di repertorio originali tratti dall’archivio cinematografico dei Musei Imperiali della Guerra britannici mixati a registrazioni sonore provenienti dagli archivi della BBC. Un evento da non perdere che sarà nei cinema solo il 2, 3 e 4 marzo 2020.

Continua a leggere



Peter Jackson è il regista di questo documentario realizzato in occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, con filmati di repertorio originali tratti dall’archivio cinematografico dei Musei Imperiali della Guerra britannici mixati a registrazioni sonore provenienti dagli archivi della BBC. Un evento da non perdere che sarà nei cinema solo il 2, 3 e 4 marzo 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere