Thiago Cionek “poliziotto”: bracca il ladro e lo “arresta”

Il difensore della Spal, Thiago Cionek, ha ricevuto un encomio dal sindaco di Ferrara, Fabbri, per aver sventato una rapina in una Tabaccheria del centro. Il calciatore ha inseguito il malvivente che aveva messo a segno il colpo e lo ha bloccato. “In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall’altro anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti”, ha ammesso il primo cittadino.

