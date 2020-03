I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Till Lindemann negativo al coronavirus, il cantante dei Rammstein non è più in terapia intensiva



Una nota della band tedesca su Facebook ha fatto chiarezza sulle con dizioni del cantante, ricoverato a Berlino perché alle prese con febbre e polmonite. A differenza di quanto dichiarato inizialmente, Lindemann non è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni sono migliorate e ha trascorso solo una notte in terapia intensiva, per poi essere trasferito in un altro reparto.

