Timothy Hutton accusato di stupro, ex modella contro l’attore: “Mi violentò quando avevo 14 anni”



La ex modella canadese Sera Johnston ha sporto denuncia contro l’attore premio Oscar per una presunta violenza che sarebbe avvenuta nel 1983, quando lui aveva 23 anni. Rimasta in silenzio per anni, la donna ha prima cercato un accordo economico con Hutton, per poi rivolgersi alla polizia di Vancouver. Lui nega tutte le accuse: “Palesemente false e progettate solo per estorcere denaro”.

