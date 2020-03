I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tirocini sospesi in Regione Campania fino al 3 aprile 2020



La Regione Campania ha sospeso d’ufficio tutti i tirocini curriculari ed extracurriculari fino al 3 aprile 2020 per l’emergenza Coronavirus. I tirocinanti devono restare a casa, no anche allo smart working o lavoro agile, in quanto il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Ecco tutto sulla Nota regionale.

