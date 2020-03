I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tiziano Ferro, addio alla sua cagnolina Piper: “Ciao Piperina, quanto amore ci hai dato”



Piper, la cagnolina di Tiziano Ferro e del marito Victor Allen, è venuta a mancare. L’artista condivide con i suoi fan su Instagram il dolore della sua perdita, pubblicando una dedica speciale tramite le Instagram Stories: “Così tanto amore dato, molto più ricevuto. Grato per tutte le preziose lezioni che questa dolce ragazza mi ha dato”. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti di Tiziano Ferro in compagnia di amici in giro per le strade di Latina, lui chiarisce: “Quelle foto sono di molti giorni fa”.

